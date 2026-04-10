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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-Jähriger

Mainz (ots)

Die seit 09:30 Uhr aus einem Mainzer Krankenhaus abgängige 82-jährige Frau B. konnte durch eine aufmerksame Mainzer Bürgerin wohlbehalten an einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Innenstadt aufgefunden werden. Von dort konnte sie durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 gesund und munter zurück ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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