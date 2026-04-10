Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-Jähriger

Mainz (ots)

Die seit 09:30 Uhr aus einem Mainzer Krankenhaus abgängige 82-jährige Frau B. konnte durch eine aufmerksame Mainzer Bürgerin wohlbehalten an einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Innenstadt aufgefunden werden. Von dort konnte sie durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 gesund und munter zurück ins Krankenhaus gebracht werden.

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