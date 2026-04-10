Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Zeugenhinweis auf Drogenhandel: Tatverdächtiger gestellt

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 16:00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei zwei Personen, die in der Kaiserstraße in der Mainzer Innenstadt augenscheinlich Betäubungsmittel austauschen würden.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten zwei entsprechende Personen feststellen. Beim Erblicken der Polizei ergriffen beide die Flucht.

Ein Zeuge gab Hinweise, dass eine der Personen in ein angrenzendes Gebäude gelaufen sei. Dort konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Tütchen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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