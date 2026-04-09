Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beim Rückwärtsfahren Passantin erfasst und von Unfallstelle entfernt

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag, 08.04.2026, gegen kurz vor 16:00 Uhr kam es am Schillerplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr die Schillerstraße und setzte plötzlich zurück. Dabei kollidierte er mit einer 64-Jährigen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß kam es zu einem verbalen Streit. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Mann erschien später sodann bei der Polizei und machte widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zudem gab er an, die Frau habe simuliert.

Die 64-Jährige wurde unter anderem wegen einer Fraktur im Bereich der Arme im Krankenhaus behandelt.

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