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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich am "Roadpol Speedmarathon"

Mainz (ots)

Das Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich im Zeitraum vom 13. bis 19. April an der Kontrollaktion "RoadPol Speedweek". Im Fokus dieser Aktionswoche stehen verstärkte Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Präsidialbereich, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu einer der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Vor diesem Hintergrund intensiviert die Polizei ihre Maßnahmen, um Verkehrsteilnehmende für die Risiken von Geschwindigkeitsüberschreitungen zu sensibilisieren und regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr zu fördern.

Während der Kontrollwoche werden an zahlreichen Örtlichkeiten sowohl stationäre als auch mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ergänzend kommen zivile Kontrollmaßnahmen zum Einsatz, insbesondere auf Autobahnen. Hierbei werden Verkehrsteilnehmende gezielt aus dem fließenden Verkehr herausgezogen. Diese Form der Kontrolle ermöglicht nicht nur eine unmittelbare Ahndung von Verstößen, sondern auch den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen und präventiv aufzuklären.

Die Teilnahme an der RoadPol Speedweek soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Neben der konsequenten Überwachung steht insbesondere die Präventionsarbeit im Vordergrund. Durch gezielte Maßnahmen soll das Risiko von Verkehrsunfällen reduziert und die Zahl der Unfallopfer nachhaltig gesenkt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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