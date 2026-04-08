PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt durch aufmerksamen Zeugen gestoppt

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr wurde der Mainzer Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise in Bodenheim gemeldet.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr, stark beschleunigte und anschließend abrupt bis zum Stillstand abbremste. Zudem geriet das Fahrzeug vereinzelt in den Gegenverkehr.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich Mainz-Laubenheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem Fahrer wurden deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt, darunter Alkoholgeruch, verwaschene Aussprache sowie Gangunsicherheit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille.

Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Der Mann muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmenden birgt. Nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die Unversehrtheit unbeteiligter Personen wird dadurch massiv gefährdet. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen. Wir appelliert daher, auf Alkohol am Steuer konsequent zu verzichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Gefahrenbremsung eines Linienbusses führt zu Verletzten

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 19:30 Uhr in der Rheinstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Linienbus die dortige Busspur. Zeitgleich war eine Fahrradfahrerin auf dem rechtsseitigen Gehweg in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Plötzlich fuhr die Fahrradfahrerin unvermittelt vom Gehweg auf die Busspur und ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 08:53

    POL-PPMZ: Fahrzeugbrand

    Mainz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem PKW-Brand an der Kreuzung Pariser Straße / An der Philippsschanze. Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet ein Auto in Brand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei sperrte daraufhin der Pariser Straße, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Da die Fahrbahn wegen der Hitzentwicklung jedoch beschädigt wurde, ist weiterhin nur eine Fahrspur frei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren