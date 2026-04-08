Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt durch aufmerksamen Zeugen gestoppt

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr wurde der Mainzer Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise in Bodenheim gemeldet.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr, stark beschleunigte und anschließend abrupt bis zum Stillstand abbremste. Zudem geriet das Fahrzeug vereinzelt in den Gegenverkehr.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich Mainz-Laubenheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem Fahrer wurden deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt, darunter Alkoholgeruch, verwaschene Aussprache sowie Gangunsicherheit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille.

Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Der Mann muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmenden birgt. Nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die Unversehrtheit unbeteiligter Personen wird dadurch massiv gefährdet. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen. Wir appelliert daher, auf Alkohol am Steuer konsequent zu verzichten.

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