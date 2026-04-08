Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeugbrand

Mainz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem PKW-Brand an der Kreuzung Pariser Straße / An der Philippsschanze. Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet ein Auto in Brand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei sperrte daraufhin der Pariser Straße, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Da die Fahrbahn wegen der Hitzentwicklung jedoch beschädigt wurde, ist weiterhin nur eine Fahrspur frei. Es kann daher weiter zu Beeinträchtigungen kommen.

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