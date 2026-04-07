Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe bestehlen 84-Jährigen in Mainz-Finthen

Mainz (ots)

Am Montagvormittag, 06.04.2026, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 84-jähriger Geschädigter in Mainz-Finthen von Insassen eines Pkw angesprochen und nach dem Weg zu einem Krankenhaus gefragt. In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen (ein Mann und zwei Frauen).

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Austausch von Geld sowie Schmuckstücken, wobei der Geschädigte von einer der Frauen umarmt wurde. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug.

Erst später stellte der Geschädigte fest, dass ein goldener Anhänger von seiner Halskette entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Trickdiebstählen, bei denen Täter gezielt die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer ausnutzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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