PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Holzhofstraße - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Sonntag, den 05. April 2026, kam es gegen 03:20 Uhr in der Holzhofstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 22-jährigen Frau und einem bislang unbekannten Mann.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, als der unbekannte Täter der 22-Jährigen unvermittelt an den Haaren zog und sie dadurch zu Boden riss. Infolge des Sturzes erlitt die Geschädigte Kopfschmerzen sowie Schmerzen an beiden Knien.

Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter in Richtung Mainzer Innenstadt.

Der unbekannte Mann wird anhand von Zeugenaussagen wie folgt beschrieben:

   - Alter: Mitte bis Ende 20
   - Erscheinungsbild: lange, gelockte blonde Haare
   - Statur: etwas korpulent
   - Begleitung: in Begleitung eines weiteren Mannes

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 08:44

    POL-PPMZ: Flucht durch die Innenstadt - Motorradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

    Mainz Innenstadt (ots) - Am gestrigen Abend gegen 23:15 Uhr entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer in der Innenstadt einer polizeilichen Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Eine Streifenwagenbesatzung befuhr die Weißliliengasse in Fahrtrichtung Große Langgasse, als aus einem Parkplatz plötzlich ein mit zwei männlichen Personen besetztes ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Handtaschendiebstahl in Supermarkt

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Mittwoch dem 01.04.2026 kam es gegen 12:30 Uhr in einem Supermarkt in der Elbestraße zu einem Diebstahl einer Damenhandtasche. Die Handtasche wurde aus dem Einkaufswagen einer 88-jährigen Mainzerin entwendet und noch im Supermarkt durch einen bislang unbekannten Täter geleert. Die leere Handtasche wurde sodann in einem anderen Gang in einem Regal abgelegt und später der Geschädigten durch ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 08:36

    POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 44-Jährigen

    Mainz (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6247830 Die am 01.04.2026 als vermisst gemeldete 44-Jährige konnte in Mainz durch einen aufmerksamen Bürger festgestellt werden, welcher dies einer zufällig vorbeikommenden Streife meldete. Die Frau wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Sie ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren