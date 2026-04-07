Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Holzhofstraße - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Sonntag, den 05. April 2026, kam es gegen 03:20 Uhr in der Holzhofstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 22-jährigen Frau und einem bislang unbekannten Mann.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, als der unbekannte Täter der 22-Jährigen unvermittelt an den Haaren zog und sie dadurch zu Boden riss. Infolge des Sturzes erlitt die Geschädigte Kopfschmerzen sowie Schmerzen an beiden Knien.

Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter in Richtung Mainzer Innenstadt.

Der unbekannte Mann wird anhand von Zeugenaussagen wie folgt beschrieben:

- Alter: Mitte bis Ende 20 - Erscheinungsbild: lange, gelockte blonde Haare - Statur: etwas korpulent - Begleitung: in Begleitung eines weiteren Mannes

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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