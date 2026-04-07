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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Flucht durch die Innenstadt - Motorradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Mainz Innenstadt (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:15 Uhr entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer in der Innenstadt einer polizeilichen Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr die Weißliliengasse in Fahrtrichtung Große Langgasse, als aus einem Parkplatz plötzlich ein mit zwei männlichen Personen besetztes Motorrad auf die Fahrbahn einfuhr. Nachdem der Sozius den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte der Fahrer unvermittelt stark und erreichte eine Geschwindigkeit von etwa 80 bis 90 km/h.

Das Kennzeichen des Motorrads war verdeckt und zu keinem Zeitpunkt ablesbar. Trotz eindeutiger Anhaltesignale sowie Lautsprecherdurchsagen setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete über die Gärtnergasse. Kurzzeitig führte die Fluchtstrecke über die Parcusstraße und Kaiserstraße in die Schottstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Als der Fahrer erneut Polizeikräfte wahrnahm, wich er über den Gehweg der Schottstraße auf den Bahnhofsvorplatz aus. Dort verlor sich seine Spur, und die eingesetzten Beamten konnten ihn nicht mehr feststellen.

Personenbeschreibung:

   - zwei männliche Personen
   - einer trug einen schwarze Helme
   - eine Person war mit einem grauen Pullover bekleidet

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den beteiligten Personen geben können, sich sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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