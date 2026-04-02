Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handtaschendiebstahl in Supermarkt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwoch dem 01.04.2026 kam es gegen 12:30 Uhr in einem Supermarkt in der Elbestraße zu einem Diebstahl einer Damenhandtasche. Die Handtasche wurde aus dem Einkaufswagen einer 88-jährigen Mainzerin entwendet und noch im Supermarkt durch einen bislang unbekannten Täter geleert. Die leere Handtasche wurde sodann in einem anderen Gang in einem Regal abgelegt und später der Geschädigten durch eine Kundin im Kassenbereich wieder überreicht. Aus der Handtasche wurden das Portemonnaie, 500 Euro Bargeld sowie der Schlüsselbund entwendet. Die Polizei rät Ihnen daher: Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper (z. B. in verschlossenen Innentaschen). Lassen Sie Handtaschen oder Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt - auch nicht für kurze Zeit. Hängen Sie Taschen nicht an den Einkaufswagen, sondern behalten Sie diese stets im Blick oder am Körper. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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