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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handtaschendiebstahl in Supermarkt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwoch dem 01.04.2026 kam es gegen 12:30 Uhr in einem Supermarkt
in der Elbestraße zu einem Diebstahl einer Damenhandtasche. Die 
Handtasche wurde aus dem Einkaufswagen einer 88-jährigen Mainzerin 
entwendet und noch im Supermarkt durch einen bislang unbekannten 
Täter geleert. Die leere Handtasche wurde sodann in einem anderen 
Gang in einem Regal abgelegt und später der Geschädigten durch eine 
Kundin im Kassenbereich wieder überreicht. 

Aus der Handtasche wurden das Portemonnaie, 500 Euro Bargeld sowie 
der Schlüsselbund entwendet.

Die Polizei rät Ihnen daher:

Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper (z. B. in 
verschlossenen Innentaschen). 
Lassen Sie Handtaschen oder Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt - auch 
nicht für kurze Zeit. 
Hängen Sie Taschen nicht an den Einkaufswagen, sondern behalten Sie 
diese stets im Blick oder am Körper.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 
06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per 
E-Mail unter  pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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