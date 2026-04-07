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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt am Münsterplatz in Mainz - Tatverdächtige gestellt

Mainz (ots)

Am Montag, 06.04.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es am Münsterplatz in Mainz zu einem Raubdelikt. Ein 23-jähriger Geschädigter wollte einem Freund Bargeld übergeben, als ein vorbeilaufender Jugendlicher den Geldschein an sich nahm.

Als der Geschädigte die Herausgabe forderte, bedrohte ihn der Täter mit Pfefferspray und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurz darauf stellen - gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung wurde das Diebesgut sowie das Pfefferspray aufgefunden. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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