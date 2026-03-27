POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Im Zeitraum von Montag, den 23.03., 11:00 Uhr, bist Donnerstag, den 26.03., 16:30 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich sich gewalttätig Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Fritz-Ober-Straße zu verschaffen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
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