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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Schulgebäude - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (17. März) auf Mittwoch (18. März) kam es im Troisdorfer Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Schulgebäude.

Zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Realschule an der Heimbachstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich vermutlich über ein Vordach Zugang zu einem im ersten Obergeschoss gelegenen Klassenzimmer. Da an dem entsprechenden Fenster keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, ist es Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, wie die Täter ins Innere gelangten.

Im weiteren Verlauf wurden mehrere Klassen- und Büroräume, darunter das Sekretariat sowie das Büro der Schulleitung, gewaltsam geöffnet. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter fünf Laptops im Gesamtwert von mehreren hundert Euro sowie einen bislang nicht bezifferten Bargeldbetrag.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 07:30 Uhr an der Gemeinschaftshauptschule an der Lohmarer Straße. Dort wurde ein Fenster zu einem Biologieraum gewaltsam geöffnet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum im Bereich der genannten Schulen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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