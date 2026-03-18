Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule

Troisdorf (ots)

In Troisdorf-Sieglar kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule. Der Hausmeister des Objekts an der Ketteler Straße entdeckte am Dienstagmorgen (17. März), um 06:30 Uhr die Tat und verständigte umgehend die Polizei. Der Mann konnte angeben, dass am Montag (16. März) gegen 15:15 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein oder mehrere bislang Unbekannte zunächst versucht hatten, die Haupteingangstüren aufzuhebeln, was nicht gelang. Anschließend warfen sie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und gelangten so in einen der Räume. Hier wurde ein Schrank aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen fanden der oder die Täter keine Beute, bevor sie unerkannt entkamen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221. (Uhl)

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