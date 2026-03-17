Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Komplettdiebstahl - Fahrzeug vor Wohnhaus entwendet

Siegburg (ots)

In der Nacht von Montag (16. März) auf Dienstag (17. März) wurde in Siegburg ein Pkw entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Besitzerin ihren grauen Toyota Yaris Cross mit den amtlichen Kennzeichen SU F 2210 am Montagabend gegen 19:00 Uhr vor ihrer Wohnanschrift an der Seidenbergstraße verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 06:15 Uhr war der rund 45.000 Euro teure Pkw verschwunden.

Da das Fahrzeug über kein Keyless-System verfügt, ist es derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, wie die Unbekannten das Fahrzeug entwenden konnten. Die Fahrzeugschlüssel konnte die Geschädigte vollzählig vorlegen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Seidenbergstraße beobachtet hat oder Hinweise zum gestohlenen Toyota geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Re)

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