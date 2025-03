Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Führerschein und ohne Fahrzeugversicherung unterwegs

Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (30.03.), gegen 23:40 Uhr, beabsichtigten eingesetzte Beamte einen Pkw auf der Straße "Zur Wassermühle" zu kontrollieren. An einem Parkplatz an der Einmündung "Langer Weg / Zur Wassermühle" hielt der Fahrer an und stieg aus dem Pkw. Bei einer Kontrolle des 28-jährigen Grevenbroichers gab es Hinweise auf einen möglichen Alkohol- sowie Betäubungsmittelkonsum.

Der Mann verfügt weder über eine gültige Fahrerlaubnis, noch war das Fahrzeug versichert. Im Pkw konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auf der Wache wurden dem Grevenbroicher Blutproben entnommen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen.

Drogenkonsum führt zu deutlichen Beeinträchtigungen der optischen und akustischen Wahrnehmung sowie des Reaktions- und Konzentrationsvermögens. Daher ist es verboten, unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug zu führen. Drogenkonsumenten gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch Freunde und Familienangehörige, die bei ihnen im Auto mitfahren, und alle anderen Verkehrsteilnehmer.

