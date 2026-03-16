Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorinnen in Siegburg Opfer von Raub und Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Siegburg (ots)

Am Freitagnachmittag (13. März) ist eine Seniorin vor einem Mehrfamilienhaus an der Moltkestraße in Siegburg beraubt worden. Bei der Tat wurde die Frau leicht verletzt. Die Täter erbeuteten eine Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro.

Gegen 16:45 Uhr ging die Geschädigte vor das Haus, um den Müll zu entsorgen. Dort wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Diese gab an, ein Geschenk für ihre Mutter zu suchen, die sich im Krankenhaus befinde. Die Seniorin bot der Frau daraufhin Gebäck an, was diese jedoch ablehnte. Stattdessen deutete sie auf die Goldkette der Geschädigten und machte ihr deutlich, dass sie diese haben wolle.

Als die Siegburgerin erklärte, ihre Halskette nicht abgeben zu wollen, griff die Unbekannte nach der Kette und versuchte, sie der Frau zu entreißen. Die Seniorin setzte sich zur Wehr. In diesem Moment kam ein mutmaßlicher Mittäter hinzu und hielt die Geschädigte fest. Dadurch gelang es der Täterin, die Goldkette zu entwenden. Während der Rangelei wurde die Seniorin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in einem hellblauen Pkw in Richtung Aggerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Geschädigte beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt:

Die weibliche Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und trug ein langes Kopftuch mit Muster. Der männliche Mittäter wird ebenfalls auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits wenige Stunden zuvor an der Siegstraße in Siegburg.

Gegen 11:30 Uhr ging eine 78 Jahre alte Siegburgerin an der Siegstraße spazieren, als ein weißer Pkw neben ihr anhielt. Der männliche Fahrzeugführer sprach die Frau aus dem Fahrzeug heraus an und fragte nach dem Weg zur "Wilhelmapotheke". Die Seniorin reagierte nicht darauf, woraufhin eine der beiden auf dem Rücksitz befindlichen Frauen ausstieg. Die Unbekannte versuchte, der 78-Jährigen eine Halskette umzulegen. Dabei entwendete sie die Ohrringe der Geschädigten sowie einen Ring, den sie an der rechten Hand trug. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

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