Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kontrolltag PW Siegburg - "Ungeschützte Verkehrsteilnehmer" im Fokus

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Siegburg (ots)

Am Dienstag (17. März) führte die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises im Stadtgebiet Siegburg einen umfangreichen Kontrolltag durch. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr waren mehr als 70 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Beteiligt waren Einsatzkräfte aller Polizeiwachen des Rhein-Sieg-Kreises, des Verkehrsdienstes sowie Beamtinnen und Beamte der Verkehrs- und Kriminalprävention und der Bereitschaftspolizei aus Bonn.

Neben der sichtbaren Präsenz im öffentlichen Raum zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls hatten die Polizistinnen und Polizisten die Überwachung des Straßenverkehrs im Blick. Ein besonderer Fokus lag auf den sogenannten "ungeschützten Verkehrsteilnehmern", darunter Fußgänger, Radfahrer sowie Nutzer von E-Scootern und Motorrädern.

Insgesamt wurden mehr als 60 Fahrrad- und E-Scooterfahrer kontrolliert. Die Einsatzkräfte mussten sechs Strafanzeigen gegen E-Scooterfahrer fertigen, die mit ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Gegen die Betroffenen wurden Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Darüber hinaus ergaben sich bei zwei E-Scooterfahrern Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Nach positiven Vortests wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusätzlich ahndeten die Beamtinnen und Beamten über 50 weitere Verstöße im Zusammenhang mit Fahrrädern und E-Scootern mit Verwarnungsgeldern, oft wegen der Nutzung von Gehwegen.

Der motorisierte Verkehr wurde bei den Kontrollen nicht außer Acht gelassen. Hier gingen den Beamten vier Autofahrer ins Netz, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Darüber hinaus wurden zahlreiche kleinere Verkehrsverstöße festgestellt und mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie Verwarnungsgeldern geahndet.

Neben repressiven Maßnahmen verfolgte die Polizei auch präventive Ansätze. In zahlreichen Bürgergesprächen informierten die Einsatzkräfte, insbesondere aus dem Bereich Opferschutz, über Themen wie sicheres Verhalten im Straßenverkehr, den Umgang mit Pedelecs und E-Scootern sowie Maßnahmen zur Einbruchsprävention.

Ein positives Fazit zog abschließend Polizeiführer Polizeioberkommissar Johannes Plehn: "Der Kontrolltag hat gezeigt, wie wichtig sowohl konsequente Verkehrsüberwachung als auch der direkte Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sind. Unser Ziel bleibt es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen - insbesondere derjenigen, die im Straßenverkehr besonders gefährdet sind." #RheinSiegSicher (Re)

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