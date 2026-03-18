Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte verwüsten leerstehendes Krankenhaus

Windeck (ots)

In Windeck haben Unbekannte ein leerstehendes Krankenhaus verwüstet. Das Gebäude im Ortsteil Rosbach befindet sich an der Hurster Straße und steht unter Denkmalschutz. Der Hausmeister des Objekts rief am Montag (16. März) die Polizei, weil er gegen 16:00 Uhr festgestellt hatte, dass eine Scheibe auf der Gebäuderückseite eingeworfen worden war. Dadurch gelangten der oder die Tatverdächtigen in das Innere, wo sie mehrere Feuerlöscher auf den Fußböden entleerten und Glasflaschen zerschmissen. Der Hausmeister war letztmalig am 06. Februar an dem Objekt. Damals sei noch alles in Ordnung gewesen. Eine Zeugin, die in der Nähe wohnt, hatte gegen 15:00 Uhr Glas klirren gehört und zwei Jugendliche in der Nähe des ehemaligen Krankenhauses gesehen. Ob die beiden jungen Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Bestandteil der nun laufenden polizeilichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung geführt werden. Wer Hinweise zu der Tat oder zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 02241 541-3421 zu melden. (Uhl)

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