Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet Mainz

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Wohnungseinbruchsdelikten. Die Fälle im Überblick:

Am Donnerstag, 02.04.2026, kam es im Stadtteil Hechtsheim (Riedstraße) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter versuchten, über den rückwärtigen Bereich ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch.

Ebenfalls am Donnerstag, 02.04.2026, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter im Stadtteil Weisenau (Annemarie-Renger-Straße) in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

In der Zeit von Donnerstagabend, 02.04.2026, bis Freitagmorgen, 03.04.2026, verschafften sich unbekannte Täter im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld (Wallstraße) Zugang zu einer Wohnung und entwendeten Bargeld.

Am Sonntag, 05.04.2026, zwischen 18:15 Uhr und 21:40 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Stadtteil Oberstadt (Carl-Benz-Straße) ein Fenster eines Mehrfamilienhauses, konnten dieses jedoch aufgrund einer Sicherung nicht öffnen. Es blieb beim Versuch.

Am Montag, 06.04.2026, brachen unbekannte Täter im Stadtteil Weisenau (Weberstraße) während der Abwesenheit der Bewohner über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Ebenfalls am Montag, 06.04.2026, hebelten unbekannte Täter im Stadtteil Mombach (An der Plantage) die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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