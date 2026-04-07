PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit Personenschaden

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße 401 in Nieder-Olm in Höhe der dortigen Auf- und Abfahrt der Autobahn. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Opel aus Ludwigshafen fuhr an der Anschlussstelle Nieder-Olm von der Autobahn ab und beachtete an der Einmündung zur Landesstraße 401 nicht die Vorfahrt der, ebenfalls mit einem Opel, herannahenden 41-jährigen Wallertheimerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge; es entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 22.000,- Euro schätzt. Beide Unfallbeteiligten sowie die Beifahrerin der Wallertheimerin wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:12

    POL-PPMZ: Trickdiebe bestehlen 84-Jährigen in Mainz-Finthen

    Mainz (ots) - Am Montagvormittag, 06.04.2026, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 84-jähriger Geschädigter in Mainz-Finthen von Insassen eines Pkw angesprochen und nach dem Weg zu einem Krankenhaus gefragt. In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen (ein Mann und zwei Frauen). Im weiteren Verlauf kam es zu einem Austausch von Geld sowie Schmuckstücken, wobei der Geschädigte von einer der Frauen umarmt wurde. Anschließend ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:05

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im Stadtgebiet Mainz

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Wohnungseinbruchsdelikten. Die Fälle im Überblick: Am Donnerstag, 02.04.2026, kam es im Stadtteil Hechtsheim (Riedstraße) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter versuchten, über den rückwärtigen Bereich ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch. ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Raubdelikt am Münsterplatz in Mainz - Tatverdächtige gestellt

    Mainz (ots) - Am Montag, 06.04.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es am Münsterplatz in Mainz zu einem Raubdelikt. Ein 23-jähriger Geschädigter wollte einem Freund Bargeld übergeben, als ein vorbeilaufender Jugendlicher den Geldschein an sich nahm. Als der Geschädigte die Herausgabe forderte, bedrohte ihn der Täter mit Pfefferspray und flüchtete. Eine Polizeistreife ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren