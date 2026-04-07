Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit Personenschaden

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße 401 in Nieder-Olm in Höhe der dortigen Auf- und Abfahrt der Autobahn. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Opel aus Ludwigshafen fuhr an der Anschlussstelle Nieder-Olm von der Autobahn ab und beachtete an der Einmündung zur Landesstraße 401 nicht die Vorfahrt der, ebenfalls mit einem Opel, herannahenden 41-jährigen Wallertheimerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge; es entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 22.000,- Euro schätzt. Beide Unfallbeteiligten sowie die Beifahrerin der Wallertheimerin wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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