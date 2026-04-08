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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstaddt (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr am Gutenbergplatz in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete eine Mitarbeiterin eines Geschäfts, wie ein Mann ein Parfüm in seine Hosentasche steckte. Nachdem der Ladendetektiv über den Vorfall informiert wurde, bemerkte der Tatverdächtige dies, legte das Parfüm in ein Körbchen am Kassenbereich und verließ gemeinsam mit einer Begleitperson fluchtartig das Geschäft.

Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung der beiden Personen auf. Im Verlauf der Verfolgung kam es zu einer Rangelei zwischen dem Detektiv und dem Tatverdächtigen, bei der beide Beteiligten leicht verletzt werden. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls sowie Körperverletzung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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