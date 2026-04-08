Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefahrenbremsung eines Linienbusses führt zu Verletzten

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19:30 Uhr in der Rheinstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Linienbus die dortige Busspur. Zeitgleich war eine Fahrradfahrerin auf dem rechtsseitigen Gehweg in gleicher Fahrtrichtung unterwegs.

Plötzlich fuhr die Fahrradfahrerin unvermittelt vom Gehweg auf die Busspur und missachtete hierbei die erforderliche Sorgfaltspflicht. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Infolge der starken Bremsung stürzten zwei Fahrgäste im Bus und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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