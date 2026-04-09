Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Skelettfund in Worms: Leichnam identifiziert

Worms (ots)

Am 11.01.2026 fanden zwei Kinder in der Nähe eines Spielplatzes im Bereich "Kleine Weide" in Worms einen menschlichen Schädel. Bei der anschließenden Absuche der Örtlichkeit durch die Kriminalpolizei Worms, den Erkennungsdienst der Kriminaldirektion Mainz sowie Mitarbeiter der Rechtsmedizin Mainz konnten weitere Knochen aufgefunden werden, die einem menschlichen Skelett zuzuordnen sind.

Durch die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz geführten Ermittlungen konnte die Identität des Verstorbenen zwischenzeitlich zweifelsfrei durch einen DNA-Abgleich festgestellt werden. Es handelt sich um die sterblichen Überreste eines 72-jährigen Mannes aus Worms, der im Jahr 2019 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und Ermittlungen, sowie einer Öffentlichkeitsfahndung konnte sein Aufenthaltsort seinerzeit nicht geklärt werden.

Die Untersuchungen in der Rechtsmedizin Mainz ergaben keine Hinweise auf ein todesursächliches Fremdverschulden.

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