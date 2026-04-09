Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Über Social Media angebotene Goldkette bei Verkaufsgespräch gestohlen

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es in der Altstadt in Mainz zu einem Taschendiebstahl.

Ein 37-jähriger Geschädigter hatte über soziale Medien eine Goldkette zum Verkauf angeboten. Ein bislang unbekannter Täter nahm Kontakt auf und vereinbarte ein persönliches Treffen an der Wohnanschrift des Geschädigten.

Während des Treffens bekundete der Täter Kaufinteresse und gab an, den Kaufpreis über ein englisches Konto überweisen zu wollen, was jedoch scheiterte. Im Verlauf des Gesprächs näherte sich der Täter dem Geschädigten mehrfach und entwendete dabei unbemerkt die Goldkette aus dessen Jackentasche. Der Diebstahl wurde etwas später bemerkt. Kontaktversuche blieben erfolglos, da der Täter den Geschädigten blockierte.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Personenbeschreibung des Täters: ca. 175 cm groß, 30-35 Jahre alt, kurze braune Haare, brauner Bart, schwarze Kappe, blaue Jeans, Schuhe der Marke "Veja"

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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