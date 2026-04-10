Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Süßigkeitengeschäft

Mainz (ots)

Am Freitag, 10.04.2026, 16:00 Uhr, kam es in der Mainzer Innenstadt zu einem Diebstahl einer Geldbörse.

Die Geschädigte bezahlte ihre Einkäufe in einem Süßigkeitengeschäft am Brand und verstaute im Anschluss ihre Geldbörse in der Jackentasche. Diese war jedoch nicht durch einen Reißverschluss gesichert. Kurz nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, bemerkte sie im Bereich eines nahegelegenen Bekleidungsgeschäfts das Fehlen ihrer Geldbörse.

Eine verdächtige Person konnte durch die Geschädigte nicht wahrgenommen werden. In der Geldbörse befanden sich neben diversen Karten auch Bargeld im zweistelligen Bereich. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Nutzen Sie Taschen mit Reißverschluss oder anderen Sicherungen.

Achten Sie insbesondere in belebten Bereichen auf Ihre persönlichen Gegenstände.

Seien Sie aufmerksam, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden.

Erstatten Sie nach einem Diebstahl umgehend eine Anzeige bei der Polizei.

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhanden gekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Melden Sie gestohlene Ausweise so schnell wie möglich bei den örtlich zuständigen, ausstellenden Behörden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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