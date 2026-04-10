Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Richtigstellung: Kein Messerangriff unter Fans am Rande von Mainz 05-Spiel

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, wurden nach dem Conference-League-Spiel des 1. FSV Mainz 05 gegen den RC Straßburg unter anderem in sozialen Medien Gerüchte über einen angeblichen Messerangriff unter Fans in der Mewa-Arena verbreitet.

Die Polizei Mainz stellt klar, dass es zu keinem derartigen Messerangriff gekommen ist. Entsprechende Behauptungen stellen Falschinformationen dar.

Die Polizei bittet darum, insbesondere in sozialen Netzwerken verantwortungsvoll mit Informationen umzugehen und keine ungeprüften Inhalte weiterzuverbreiten.

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