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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sicherstellung von Betäubungsmittel am Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026, gegen 22:20 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ihm in einem Kiosk im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs von einem bislang unbekannten Mann Lachgas sowie Cannabis zum Kauf angeboten worden sei. Nachdem der Zeuge dies abgelehnt hatte, informierte er die in der Nähe befindlichen Polizeibeamten.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die beschriebene Person angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde hierbei ein größerer Beutel mit grünlicher, pflanzlicher Substanz sowie eine Feinwaage sichergestellt.

Gegen den 26-jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Unabhängig von dem vorliegenden Sachverhalt weist die Polizei darauf hin, dass der Verkauf von Lachgas an Minderjährige ab dem 12.04.2026 gesetzlich verboten ist. Verstöße werden strafrechtlich verfolgt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor den gesundheitlichen Gefahren des Lachgaskonsums. Insbesondere bei unsachgemäßer Anwendung kann es zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Bewusstlosigkeit, neurologischen Schäden oder Sauerstoffmangel kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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