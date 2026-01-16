PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Jugendliche berauben Teenager in Erler Skatepark - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei bislang unbekannte Jugendliche am Donnerstagabend, 15. Januar 2026, gegen 18 Uhr zwei Teenager aus Herne im "Skatepark Erle Forsthaus" ihre Mobiltelefone geraubt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der 13- und 14-jährigen Herner waren die Unbekannten genau wie sie in der Bahn 301 in Richtung Buer Rathaus unterwegs. Beide Duos stiegen an der Haltestelle "Erle Post" aus. Dort luden die Unbekannten die Herner ein, mit ihnen zum Skatepark "Erle Forsthaus" zu gehen. Im Skatepark an der Cranger Straße forderten die Unbekannten die beiden Teenager auf, ihre Mobiltelefone herauszuholen. Sie nahmen die Geräte an sich und erfragten unter Androhung von Gewalt die Zugangsdaten zu den Telefonen. Daraufhin steckten die Unbekannten die Mobiltelefone ein und flüchteten zu Fuß Richtung Süden.

Nach Angaben der Beraubten waren die Unbekannten zwischen 14 und 16 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung mit Kapuzen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

