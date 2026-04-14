Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Römerstraße - Täter flüchtet

Mainz-Ebersheim (ots)

Am Montag, 13.04.2026, gegen 19:15 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall in der Römerstraße gemeldet, bei dem ein Mann angegriffen wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die Römerstraße und hielt hinter einem Linienbus an, der an der Haltestelle "Neugasse" anhielt. Dabei ragte das Fahrzeugheck des Geschädigten teilweise in einen Fußgängerüberweg hinein. Ein bislang unbekannter Mann, der den Zebrastreifen überquerte, schlug daraufhin zweimal mit der Faust gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs. Nachdem der Geschädigte das Fenster öffnete, wurde er von dem Mann mehrfach beleidigt. In der Folge stieg der Geschädigte aus seinem Fahrzeug aus woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Als der Geschädigte versuchte, die Polizei zu verständigen, entriss ihm der Täter das Mobiltelefon und warf es auf die Fahrbahn, wodurch dieses beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Töngesstraße.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 30 bis 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schwarze Haare und Bart - trug eine Lederjacke, große schwarze Kopfhörer sowie einen schwarzen Rucksack

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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