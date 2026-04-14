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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Am Montag, 13.04.2026, gegen 14:30 Uhr, kam es in einem Laden in der Bahnhofstraße in der Mainzer Innenstadt zu einem Taschendiebstahl.

Die Geschädigte befand sich in einem Geschäft, als sie von einer bislang unbekannten Frau angerempelt wurde. Dabei nahm sie ein Geräusch wahr, das sie mit dem Öffnen eines Reißverschlusses in Verbindung brachte. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr auf dem Rücken getragener Rucksack geöffnet worden war und ihr Geldbeutel fehlte.

In dem entwendeten Geldbeutel befanden sich unter anderem Bargeld und Dokumente.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Nutzen Sie Taschen mit Reißverschluss oder anderen Sicherungen.

Achten Sie insbesondere in belebten Bereichen auf Ihre persönlichen Gegenstände.

Seien Sie aufmerksam, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden.

Erstatten Sie nach einem Diebstahl umgehend eine Anzeige bei der Polizei.

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhanden gekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Melden Sie gestohlene Ausweise so schnell wie möglich bei den örtlich zuständigen, ausstellenden Behörden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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