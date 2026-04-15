Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Telekom-Mitarbeiter

Mainz - Mombach (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr kam es in Mainz Mombach zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Mainzerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Unter dem Vorwand, notwendige Reparaturarbeiten durchführen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt in das Haus. Kurze Zeit später erschien ein zweiter Mann, der ebenfalls als Telekom-Mitarbeiter vorgestellt wurde. Während einer der Männer die Bewohnerin ablenkte, gab der zweite vor, das Haus kurz verlassen zu müssen, um etwas zu holen. Tatsächlich begab sich dieser jedoch unbemerkt in das erste Obergeschoss, wo er ca. einen mittleren dreistelligen Betrag Bargeld aus einem Nachttisch entwendete. Anschließend entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung.

Die männlichen Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden:

- Person 1: dunkel gekleidet - Person 2: beige Kleidung, beige Schirmmütze

Die Polizei Mainz rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung: Öffnen Sie die Tür nur, wenn Sie sicher sind, wer vor Ihnen steht. Nutzen Sie Türspione oder Gegensprechanlagen. - Verlangen Sie einen Dienstausweis: Seriöse Mitarbeiter können sich immer ausweisen. Im Zweifel kontaktieren Sie das Unternehmen selbst über offizielle Rufnummern. - Ankündigung von Arbeiten prüfen: Handwerker oder Telekom-Mitarbeiter erscheinen in der Regel nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Seien Sie bei unangekündigten Besuchen besonders vorsichtig. - Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu: Bitten Sie Nachbarn, Angehörige oder Bekannte um Unterstützung, bevor Sie Fremde hereinlassen. - Achten Sie auf Ablenkungsmanöver: Trickdiebe arbeiten häufig im Team. Während eine Person Sie beschäftigt, durchsucht eine andere die Wohnung. - Bewahren Sie Wertsachen sicher auf: Lagern Sie Bargeld und Schmuck möglichst nicht frei zugänglich in Wohnräumen. - Verständigen Sie im Zweifel die Polizei: Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht, den Notruf zu wählen.

Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige älterer Menschen, über diese Betrugsmaschen aufzuklären und regelmäßig über mögliche Gefahren zu sprechen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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