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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Telekom-Mitarbeiter

Mainz - Mombach (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr kam es in Mainz Mombach zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Mainzerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Unter dem Vorwand, notwendige Reparaturarbeiten durchführen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt in das Haus. Kurze Zeit später erschien ein zweiter Mann, der ebenfalls als Telekom-Mitarbeiter vorgestellt wurde. Während einer der Männer die Bewohnerin ablenkte, gab der zweite vor, das Haus kurz verlassen zu müssen, um etwas zu holen. Tatsächlich begab sich dieser jedoch unbemerkt in das erste Obergeschoss, wo er ca. einen mittleren dreistelligen Betrag Bargeld aus einem Nachttisch entwendete. Anschließend entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung.

Die männlichen Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden:

   -	Person 1: dunkel gekleidet -	Person 2: beige Kleidung, beige 
Schirmmütze

Die Polizei Mainz rät in diesem Zusammenhang:

   -	Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung: Öffnen Sie die Tür
nur, wenn Sie sicher sind, wer vor Ihnen steht. Nutzen Sie Türspione 
oder Gegensprechanlagen. -	Verlangen Sie einen Dienstausweis: Seriöse
Mitarbeiter können sich immer ausweisen. Im Zweifel kontaktieren Sie 
das Unternehmen selbst über offizielle Rufnummern. -	Ankündigung von 
Arbeiten prüfen: Handwerker oder Telekom-Mitarbeiter erscheinen in 
der Regel nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Seien Sie bei 
unangekündigten Besuchen besonders vorsichtig. -	Ziehen Sie 
Vertrauenspersonen hinzu: Bitten Sie Nachbarn, Angehörige oder 
Bekannte um Unterstützung, bevor Sie Fremde hereinlassen. -	Achten 
Sie auf Ablenkungsmanöver: Trickdiebe arbeiten häufig im Team. 
Während eine Person Sie beschäftigt, durchsucht eine andere die 
Wohnung. -	Bewahren Sie Wertsachen sicher auf: Lagern Sie Bargeld und
Schmuck möglichst nicht frei zugänglich in Wohnräumen. -	Verständigen
Sie im Zweifel die Polizei: Wenn Ihnen eine Situation verdächtig 
vorkommt, zögern Sie nicht, den Notruf zu wählen.

Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige älterer Menschen, über diese Betrugsmaschen aufzuklären und regelmäßig über mögliche Gefahren zu sprechen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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