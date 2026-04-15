Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Kaiserstraße - Konsequenter Kontrolldruck: Polizei nimmt aggressiven Randalierer in Gewahrsam

Mainz (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei über den Notruf mitgeteilt, dass eine Person in der Kaiserstraße im Bereich der Christuskirche randalieren würde. Der Mann habe lautstark geschrien, gegen Mülltonnen getreten und vorbeilaufende Passanten angepöbelt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 34-Jährigen vor Ort antreffen. Dieser zeigte sich zunächst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, konnte jedoch im weiteren Verlauf durch kommunikatives Einwirken beruhigt werden. Es wurde festgestellt, dass der Verantwortliche erheblich alkoholisiert, jedoch ansprechbar war. Nach einem längeren Gespräch wurde ihm ein Platzverweis für die Christuskirche sowie den angrenzenden Bereich erteilt, dem er zunächst nachkam.

Etwa eine Stunde später ging erneut ein Notruf bei der Polizei ein. Hierbei wurde gemeldet, dass sich der Verantwortliche wieder im Bereich des Brunnens vor der Christuskirche aufhalte. Zudem habe er eine Glasflasche in Richtung einer Personengruppe, bestehend aus Schülern, geworfen, lautstark geschrien und es sei beinahe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizeibeamten trafen den Verantwortlichen erneut vor Ort an. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich seine Alkoholisierung weiter deutlich verstärkt. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,52 Promille. Er folgte den Anweisungen der Beamten nicht, zeigte sich zunehmend unsicher auf den Beinen und kehrte trotz mehrfacher Aufforderung sowie Androhung des Gewahrsams immer wieder zur Örtlichkeit zurück. Zur Durchsetzung des zuvor erteilten Platzverweises und Verhinderung weiterer Störungen der öffentlichen Ordnung wurde der Verantwortliche nach Anordnung durch einen Ermittlungsrichter bis 00:00 Uhr schließlich in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern.

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