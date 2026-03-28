POL-NOM: Lkw-Teile geklaut - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
Northeim (pel), Hillerser Straße, Freitag, 27.03.2026, 18:30 Uhr - Samstag, 28.03.2026, 08:45 Uhr.
Im genannten Zeitraum gelangten bislang Unbekannte auf ein Firmengrundstück und stahlen diverse Anbauteile an zwei dort abgestellten Lkw.
Bei den gestohlenen Anbauteilen handelt es sich u.a. um Motorhauben, Scheinwerfer und Türen im Wert von ca. 50.000 Euro.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell