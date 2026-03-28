Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldkassette eines Selbstbedienungsladens entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienkloster, Donnerstag, 26.03.2026 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (lat) - Am Donnerstag, den 26.03.2026 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr kam es bei dem Selbstbedienungsaden im Marienkloster in Bad Gandersheim zu dem Diebstahl einer gesicherten Geldkassette. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

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