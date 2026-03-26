Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl zum Nachteil des Schützenhauses Echte

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, OT Echte, Herrenwiese 14, dortiges Schützenhaus, Mittwoch 25.03.2026, 21.15 Uhr - Donnerstag, 26.03.2026, 14.50 Uhr

In dem angegebenen Tatzeitraum versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, sich gewaltsam Zutritt zum Schützenhaus in Echte zu verschaffen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde erfolglos versucht, die Haupteingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Zudem wurden mehrere Vorhängeschlösser im Außenbereich aufgebrochen. Es kam zu keinem Entwendungsschaden. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen (lud).

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