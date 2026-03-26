PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führungswechsel und neue Wege: Polizeikommissariate Uslar und Bad Gandersheim unter neuer Führung - Dienststelle in Bad Gandersheim vor Umzug in moderne Liegenschaft

POL-NOM: Führungswechsel und neue Wege: Polizeikommissariate Uslar und Bad Gandersheim unter neuer Führung - Dienststelle in Bad Gandersheim vor Umzug in moderne Liegenschaft
  • Bild-Infos
  • Download

Northeim (ots)

NORTHEIM/BAD GANDERSHEIM/USLAR (mil) -

Am Mittwoch, den 25. März 2026 waren neben den örtlichen Pressevertretenden auch die Landrätin Astrid Klinkert-Kittel sowie der Kreisrat des Landkreises Northeim Harald Rode zu Besuch in der Teichstraße. Bei dem Treffen ging es um die Zukunft des Polizeikommissariats Bad Gandersheim.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt steht für die Dienststelle und ihre rund 30 Mitarbeitenden eine Veränderung an. Nach langem Ausloten von Alternativen und einer Offerte des Landkreises wird das Polizeikommissariat in modernere Räumlichkeiten des BürgerGesundheitsParks in Bad Gandersheim ziehen. Das bisherige Dienstgebäude entsprach nicht mehr den Anforderungen, der neue zentral gelegene Standort bietet künftig verbesserte Arbeitsbedingungen. Vor dem eigentlichen Umzug werden die Räumlichkeiten noch entsprechend den polizeispezifischen Bedarfen angepasst. Die Planungen laufen bereits und die Bauarbeiten können hoffentlich noch dieses Jahr starten. Wann die Dienststelle an der neuen Anschrift erreichbar ist, wird zeitgerecht bekannt gegeben.

"Ich freue mich sehr, dass die jahrelange offene Frage der Unterbringung für das Polizeikommissariat Bad Gandersheim dank der Unterstützung des Landkreises nun eine Antwort gefunden hat", sagt Polizeiinspektionsleiterin Maren Jäschke und führt weiter aus: "Mein Dank gilt nicht nur dem Landkreis, sondern auch allen im Vorfeld an der Entscheidungsfindung Beteiligten."

Neben den räumlichen Veränderungen gibt es auch einen personellen Wechsel: Zum 1. April wird Polizeioberkommissar Fabian Hansmann im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme für die Dauer von einem Jahr die Leitung der Dienststelle übernehmen. Er folgt auf Polizeihauptkommissar Christian Borchard, der auf eigenen Wunsch an den Standort der Polizeiinspektion Northeim zurückkehrt.

Im Polizeikommissariat Uslar steht ebenfalls ein Wechsel an: Erster Polizeihauptkommissar Ingo Siese folgt auf die Erste Kriminalhauptkommissarin Cornelia Klausch, die nach 45 Jahren erfolgreicher Arbeit in der Polizei Niedersachsen zum 31. März 2026 in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ingo Siese ist bereits seit Anfang des Jahres im Polizeikommissariat Uslar tätig, um eine reibungslose Übergabe der Leitungsgeschäfte zu gewährleisten und wird ab dem 1. April bis auf Weiteres die Leitung der Dienststelle übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 07:25

    POL-NOM: 81-jährige fällt Betrügern zum Opfer - Polizei sucht unbekannte Frau

    Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Sudheim, Unteres Tor, Mittwoch, 25.03.2026, 17.30 - 18.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Mittwochnachmittag meldete sich telefonisch eine männliche Person bei einer 81-jährigen Frau aus Sudheim. Dieser gab an, dass ein Verwandter der 81-jährigen Frau einen Verkehrsunfall verursacht habe bei der eine Person verstarb. Um eine entsprechende ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 07:10

    POL-NOM: Für Isolierband Straftat begangen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hillerser Straße, Mittwoch, 25.03.2026, 11.25 Uhr NORTHEIM (mil) - Durch den 58-jährigen Ladendetektiv wurde ein 40-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er während seines Aufenthaltes in einem örtlichen Baumarkt Isolierband in seiner Jackentasche verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte ohne dieses zu bezahlen. Er wurde im Anschluss auf sein Fehlverhalten angesprochen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren