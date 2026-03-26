Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führungswechsel und neue Wege: Polizeikommissariate Uslar und Bad Gandersheim unter neuer Führung - Dienststelle in Bad Gandersheim vor Umzug in moderne Liegenschaft

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Northeim (ots)

NORTHEIM/BAD GANDERSHEIM/USLAR (mil) -

Am Mittwoch, den 25. März 2026 waren neben den örtlichen Pressevertretenden auch die Landrätin Astrid Klinkert-Kittel sowie der Kreisrat des Landkreises Northeim Harald Rode zu Besuch in der Teichstraße. Bei dem Treffen ging es um die Zukunft des Polizeikommissariats Bad Gandersheim.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt steht für die Dienststelle und ihre rund 30 Mitarbeitenden eine Veränderung an. Nach langem Ausloten von Alternativen und einer Offerte des Landkreises wird das Polizeikommissariat in modernere Räumlichkeiten des BürgerGesundheitsParks in Bad Gandersheim ziehen. Das bisherige Dienstgebäude entsprach nicht mehr den Anforderungen, der neue zentral gelegene Standort bietet künftig verbesserte Arbeitsbedingungen. Vor dem eigentlichen Umzug werden die Räumlichkeiten noch entsprechend den polizeispezifischen Bedarfen angepasst. Die Planungen laufen bereits und die Bauarbeiten können hoffentlich noch dieses Jahr starten. Wann die Dienststelle an der neuen Anschrift erreichbar ist, wird zeitgerecht bekannt gegeben.

"Ich freue mich sehr, dass die jahrelange offene Frage der Unterbringung für das Polizeikommissariat Bad Gandersheim dank der Unterstützung des Landkreises nun eine Antwort gefunden hat", sagt Polizeiinspektionsleiterin Maren Jäschke und führt weiter aus: "Mein Dank gilt nicht nur dem Landkreis, sondern auch allen im Vorfeld an der Entscheidungsfindung Beteiligten."

Neben den räumlichen Veränderungen gibt es auch einen personellen Wechsel: Zum 1. April wird Polizeioberkommissar Fabian Hansmann im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme für die Dauer von einem Jahr die Leitung der Dienststelle übernehmen. Er folgt auf Polizeihauptkommissar Christian Borchard, der auf eigenen Wunsch an den Standort der Polizeiinspektion Northeim zurückkehrt.

Im Polizeikommissariat Uslar steht ebenfalls ein Wechsel an: Erster Polizeihauptkommissar Ingo Siese folgt auf die Erste Kriminalhauptkommissarin Cornelia Klausch, die nach 45 Jahren erfolgreicher Arbeit in der Polizei Niedersachsen zum 31. März 2026 in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ingo Siese ist bereits seit Anfang des Jahres im Polizeikommissariat Uslar tätig, um eine reibungslose Übergabe der Leitungsgeschäfte zu gewährleisten und wird ab dem 1. April bis auf Weiteres die Leitung der Dienststelle übernehmen.

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