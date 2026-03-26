Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 81-jährige fällt Betrügern zum Opfer - Polizei sucht unbekannte Frau

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, Unteres Tor, Mittwoch, 25.03.2026, 17.30 - 18.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Mittwochnachmittag meldete sich telefonisch eine männliche Person bei einer 81-jährigen Frau aus Sudheim. Dieser gab an, dass ein Verwandter der 81-jährigen Frau einen Verkehrsunfall verursacht habe bei der eine Person verstarb. Um eine entsprechende Haftstrafe des Verwandten abzuwenden sei eine Kaution in Höhe eines sechsstelligen Betrages erforderlich. Die 81-jährige Frau erklärte sich daraufhin bereit, ihre Wertgegenstände als "Kaution" abzugeben und übergab diese schließlich an eine unbekannte weibliche Person.

Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Polizei Northeim bittet nun um Zeugenhinweise zu der unbekannten weiblichen Abholerin. Diese konnte wie folgt beschrieben werden:

- schmale Körperstatur - dunkler Hauttyp/ dunkler Teint - ca. 160 cm groß - ca. 30 Jahre alt - schulterlanges, schwarzes Haar - schlicht dunkel gekleidet (dunkle Nylon Regenjacke, dunkle Hose, schwarze Umhängetasche/ Aktenordner-Tasche).

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