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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Hoher Weg, Do. 26.03.2026, 09:36 Uhr

Einbeck (pfa)

Am heutigen Morgen wurde der Polizei Einbeck ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Waschbär in einer sog. Sprungfalle aufgefunden wurde. Der Geschehnis ereignete sich in der Straße Hoher Weg in Einbeck.

Das Tier hatte sich mit einem Bein in der Falle eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Aufgrund der erheblichen Verletzungen musste der Waschbär noch vor Ort aus tierschutzrechtlichen Gründen vom Leid erlöst werden.

Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die aufgefundene Falle wurde beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Falle oder zum Vorfall geben können, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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