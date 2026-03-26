Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, B 64, Am Mühlenbach, So. 22.03.2026, 14:19 Uhr

Einbeck (pfa)

Am 22.03.2026 ereignete sich gegen 14:19 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Am Mühlenbach / B64 in Brunsen.

Die 31-jährige aus Kassel kommende Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Peugeot von der Straße Am Mühlenbach nach links auf die B 64 abzubiegen, um ihre Fahrt in Richtung Wenzen fortzusetzen.

Bei diesem Vorgang übersah sie den kreuzenden 23-jährigen Fahrzeugführer der mit seinem Fiat auf der Bundesstraße unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß.

Laut den Angaben der Beteiligten haben sich zum Zeitpunkt des Unfalls Radfahrer an der Unfallstelle befunden, die zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können.

Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell