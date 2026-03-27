POL-NOM: Sachbeschädigung auf Schulhof
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Schoningen, Bachstraße, Zeitraum zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 16:00 Uhr und Dienstag, dem 24.03.2026, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen beschädigten ein Fallrohr und warfen eine Sitzbank aus Holz um. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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