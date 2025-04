Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand im Keller eines Wohngebäudes in der Richentalstraße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz wurde am Samstag, den 05. April 2025, um 03:45 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Richentalstraße alarmiert.

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Konstanz entsandte daraufhin umgehend die hauptamtliche Abteilung sowie die Abteilung Altstadt zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Brand im Keller des Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Es wurde umgehend die Abteilung Petershausen nachalarmiert.

Aufgrund der nächtlichen Stunde befanden sich noch mehrere Personen in dem Gebäude. Glücklicherweise hatte sich der Rauch nur geringfügig im Treppenhaus ausgebreitet, sodass die meisten Bewohner sicher in ihren Wohnungen verbleiben konnten.

Ein Trupp unter Atemschutz drang zur Brandbekämpfung in den Kellerraum vor. Parallel dazu wurde das Treppenhaus maschinell belüftet, um eventuellen Rauch zu entfernen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Die anfängliche Meldung deutete auf eine möglicherweise dramatischere Lage hin, weshalb auch die Polizei und der Rettungsdienst mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort waren.

Die Abteilung Petershausen blieb vorsorglich in Bereitstellung, konnte jedoch aufgrund der sich schnell entspannenden Lage ihre Einsatzbereitschaft schnell wieder auflösen.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden sämtliche Wohnungen des Gebäudes in Anwesenheit der Bewohner kontrolliert, um sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren bestanden.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Nach ungefähr zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Bei Fragen zur Brandursache und Schadenshöhe verweisen wir an das Polizeipräsidium Konstanz.

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell