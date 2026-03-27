Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Hoher Weg, Do. 26.03.2026, 09:36 Uhr Einbeck (pfa) Am heutigen Morgen wurde der Polizei Einbeck ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Waschbär in einer sog. Sprungfalle aufgefunden wurde. Der Geschehnis ereignete sich in der Straße Hoher Weg in Einbeck. Das Tier hatte sich mit einem Bein in der Falle eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Aufgrund der erheblichen Verletzungen ...

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