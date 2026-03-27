PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go). Schützenweg, Donnerstag, der 26.03.2026, 12:00 Uhr. Ein 42- jähriger LKW Fahrer aus Hannover touchierte, beim Rangieren, den PKW eines 50- jährigen aus Uslar. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 09:18

    POL-NOM: Sachbeschädigung auf Schulhof

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schoningen, Bachstraße, Zeitraum zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 16:00 Uhr und Dienstag, dem 24.03.2026, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen beschädigten ein Fallrohr und warfen eine Sitzbank aus Holz um. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 19:20

    POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl zum Nachteil des Schützenhauses Echte

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, OT Echte, Herrenwiese 14, dortiges Schützenhaus, Mittwoch 25.03.2026, 21.15 Uhr - Donnerstag, 26.03.2026, 14.50 Uhr In dem angegebenen Tatzeitraum versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, sich gewaltsam Zutritt zum Schützenhaus in Echte zu verschaffen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 15:33

    POL-NOM: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Hoher Weg, Do. 26.03.2026, 09:36 Uhr Einbeck (pfa) Am heutigen Morgen wurde der Polizei Einbeck ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Waschbär in einer sog. Sprungfalle aufgefunden wurde. Der Geschehnis ereignete sich in der Straße Hoher Weg in Einbeck. Das Tier hatte sich mit einem Bein in der Falle eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Aufgrund der erheblichen Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren