POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go). Schützenweg, Donnerstag, der 26.03.2026, 12:00 Uhr. Ein 42- jähriger LKW Fahrer aus Hannover touchierte, beim Rangieren, den PKW eines 50- jährigen aus Uslar. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.
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