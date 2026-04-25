POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzen unter Alkoholeinfluss

Lippetal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Lippetal wurden am Donnerstagabend (23. April) zwei Autofahrer verletzt. Ein 34-jähriger Mann aus Hamm fuhr gegen 22:40 mit seinem VW Golf auf der Nordwalder Straße in Richtung Hovestadt, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Auto wurde durch die Kollision zurück auf die Straße geschleudert und blieb im ...

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