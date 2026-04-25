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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzen unter Alkoholeinfluss

Wickede (ots)

Am Samstag, gegen 08.25 Uhr, kam ein 37-jähriger Mendener vermutlich aufgrund von Alkoholgenuss nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw eines 61jährigen Wickeders zusammen. Hierbei wurde der Wickeder und dessen Beifahrer leicht verletzt. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.(br)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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