POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzen unter Alkoholeinfluss
Wickede (ots)
Am Samstag, gegen 08.25 Uhr, kam ein 37-jähriger Mendener vermutlich aufgrund von Alkoholgenuss nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw eines 61jährigen Wickeders zusammen. Hierbei wurde der Wickeder und dessen Beifahrer leicht verletzt. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.(br)
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