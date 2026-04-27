Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zusammenstoß mit Radfahrer - Fußgängerin schwer verletzt

Warstein (ots)

Eine 75-jährige Fußgängerin wurde am Samstag (25. April) bei einem Verkehrsunfall in Warstein-Allagen schwer verletzt.

Die Frau aus Warstein ging gegen 18 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in der Nähe der Viktor-Röper-Straße in Richtung Sichtigvor. Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Als er die Fußgängerin überholen wollte, ging sie ebenfalls nach links, sodass es zum Zusammenstoß der beiden kam.

Die 75-Jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt.

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