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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Geseke (ots)

Am Samstag, 25.04.2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße "Tiefer Hellweg". Gegen 17:30 Uhr befuhren zwei Pkw sowie ein Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen den Tiefen Hellweg in Fahrtrichtung Norden. Die beiden Pkw-Fahrer beabsichtigten den Lkw nacheinander zu überholen. Zunächst konnte ein Pkw-Führer seinen Überholvorgang folgenlos abschließen. Der ihm nachfolgende Pkw wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von dem Lkw-Führer übersehen, als dieser einen Abbiegevorgang nach links in die Hansestraße einleitete. Genau zu diesem Zeitpunkt befand sich der Pkw links neben dem Lkw und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw-Fahrer, ein 21-Jähriger aus Rüthen, schwer verletzt wurde. Der 41-jährige Lkw-Fahrer aus Geseke blieb unverletzt. Der Pkw-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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