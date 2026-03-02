Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Kita-Zaun in Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, kam es in der Straße Am Pulverturm zu einer Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren den Zaun der Kindertagesstätte St. Bonifatius. Der Zaun grenzt unmittelbar an mehrere Parklücken.

Die Art und Ausprägung des Schadens lassen darauf schließen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder ein ähnlich großes Fahrzeug gehandelt haben könnte.

Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell