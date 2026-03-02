PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfallflucht nach Zusammenstoß an Ampel - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Samstag gegen 11:50 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Nödiker Straße / Lingener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 75-jährige Fahrerin eines VW Up stand an der Rotlicht zeigenden Ampel und beabsichtigte, nach links auf die Lingener Straße in Richtung Haren abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte das vor ihr stehende Fahrzeug plötzlich zurück und kollidierte mit dem VW.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten, bei dem keine Personalien ausgetauscht wurden, entfernte sich der mutmaßliche Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter beziehungsweise Kleinbus gehandelt haben, besetzt mit zwei Männern. Personenbeschreibung:

   -	ca. 25-30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze
Arbeitskleidung mit weißer Schrift
   -	ca. 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, etwas kräftigere Statur, 
ebenfalls schwarze Arbeitskleidung mit weißer Schrift

Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

