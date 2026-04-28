Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Geseke (ots)

Ein 41-jähriger Radfahrer verletzte sich am Montagabend (27. April) bei einem Verkehrsunfall in Geseke schwer.

Der Geseker fuhr gegen 22:15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Lüdischen Straße in Richtung Bachstraße. Im Bereich des Übergangs zur Bachstraße stürzte der Mann und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 41-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

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