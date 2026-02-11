Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: ROADPOL-Einsatz in Mönchengladbach: Zoll geht gegen Schwarzarbeit im Lkw- und Busverkehr vor

Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion "ROADPOL" beteiligte sich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld am 9. Februar 2026 an einem gemeinsamen Sondereinsatz mit der Polizei Mönchengladbach.

Schwerpunkt der Maßnahme waren Kontrollen im gewerblichen Güter- und Personenverkehr im Stadtgebiet Mönchengladbach. Ziel war es, mögliche Verstöße gegen sozialversicherungs-, arbeits- und aufenthaltsrechtliche Vorschriften aufzudecken.

Im Verlauf des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte 26 Arbeitgeber sowie 32 Arbeitnehmer. Dabei ergaben sich unter anderem folgende Verdachtsfälle:

9 Fälle wegen Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt

5 Fälle wegen Verdachts des Betruges zum Nachteil des Jobcenters (Sozialleistungen bezogen, obwohl Einkommen oder Arbeit verschwiegen wurde)

3 Fälle wegen Verdachts von Mindestlohnverstößen

4 Fälle wegen Verdachts der Nichtabgabe von Sofortmeldungen

1 Fall wegen Verdachts der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung (Beschäftigte anderer Unternehmen ohne Erlaubnis verliehen)

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Mönchengladbach.

Zusatzinformation ROADPOL:

ROADPOL (European Roads Policing Network) ist ein europaweites Netzwerk der Verkehrspolizeien. Ziel der gemeinsamen Kontrollaktionen ist es, durch koordinierte Maßnahmen die Verkehrssicherheit zu erhöhen und zugleich grenzüberschreitende Verstöße, unter anderem im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, effektiv zu bekämpfen.

